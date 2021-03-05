Bilim Kurulu üyesi İlhan: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek

05.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:30
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin velilerine uyarıda bulunarak, "Bakıyorum okul çıkış saatlerinde veliler erken gelip, orada kalabalık oluşturuyor.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin velilerine uyarıda bulunarak, "Bakıyorum okul çıkış saatlerinde veliler erken gelip, orada kalabalık oluşturuyor. Hatta bazı vatandaşlarımız fiziksel mesafeye uymuyor, maskelerini aşağıya indiriyor aynı zamanda sigara da içiyor. Bunlar aslında hem çocuklar için hem de vatandaşların beklerken birbirlerine koronavirüs bulaştırmaları için kötü örnek" dedi.

Kabine toplantısının ardından belirlenen kategori ve şartlarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin velilerine uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitimin isteğe bağlı olduğunu vurgulayarak, özellikle velilere bu süreçte uyarıda bulundu. İlhan, "Örneğin bizim 'mavi' bölgede de olsak 'kırmızı' bölgede de olsak maske takmaktan imtina etmememiz gerekiyor. Eve döndüğümüz zaman hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Evde 65 yaş üstü büyüğümüz veya kronik rahatsızlığı olan kişiler varsa, okuldan geldikten sonra çocukların hijyenine daha da çok dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta taşıma söz konusu olabilir, her zaman için bu risk söz konusu. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız bir açıklama yapmıştı, eylül-ekim aylarında okula giden çocuklar ile gitmeyen çocuklar karşılaştırıldığında okula giden çocuklarda koronavirüs enfeksiyonunun daha az görüldüğünü söylemişti. Vatandaşlarımızın yapması gereken çocuklarımızı okula göndermek, eğitimden geri kalmamalarını sağlamak" diye konuştu.

'BİRBİRLERİNİN EŞYALARINA DOKUNMALARINI İSTEMİYORUZ'Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitime ara verildiği sırada EBA üzerinden eğitimin teorik olarak verilmeye devam ettiğini kaydederek, "Çocukların bir arada olması, paylaşım içinde olması; ama bu dönem fiziki paylaşımla değil de daha çok bir arada olma, birbirini görme, canlı olarak görme gibi paylaşımlar üzerine ilerlemesi gereken bir şey. Yoksa bu dönem silgi alıp-verme, kalem alıp-verme gibi bileşenleri çok istemiyoruz, birbirlerinin eşyalarına dokunmalarını çok istemiyoruz. Olabildiğince bunlara dikkat etmeleri konusunda çocuklarımızı uyarırsak, hafta sonu çocuklarımızla birlikte maske takarak egzersiz yaparsak, kitap okursak, fiziksel mesafe kurallarını anlatırsak süreci en başarılı şekilde atlatabileceğimiz kanısındayım. Okullarımızda biliyorsunuz yedek maskeler var, dezenfektanlar var bu koşullar sağlanıyor" dedi.'OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARINA DİKKAT'

Okul giriş çıkışlarında kalabalığa dikkat edilmesi gerektiğini belirten İlhan, "Bakıyorum girişte belki o kadar kalabalık yok, herkes çocuğunu bırakıyor işine gidiyor, evine gidiyor. Okul çıkış saatlerinde vatandaşlar erken gelip orada kalabalık oluşturuyor. Hatta bazı vatandaşlarımız fiziksel mesafeye uymuyor, maskelerini aşağıya indiriyor aynı zamanda sigara da içiyor. Bunlar aslında hem çocuklar için kötü örnek hem de vatandaşların beklerken birbirlerine koronavirüs bulaştırmaları için kötü örnek. Bunlara dikkat edildiği takdirde sürecin olabildiğince başarılı şekilde devam edeceği inancındayım" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi İlhan: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:30:54. #1.14#
title