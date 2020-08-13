Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kurallara uyulursa turizm alanında risk olmayabilir SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ülkemize gelecek turistler, koronavirüs testlerini yapıp giriş yaparlarsa, biz de ülke olarak daha rahat ederiz. Bizim zaten her gelen kişiye 'koronavirüs varmış' gibi yaklaşmamız gerekiyor.

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ülkemize gelecek turistler, koronavirüs testlerini yapıp giriş yaparlarsa, biz de ülke olarak daha rahat ederiz. Bizim zaten her gelen kişiye 'koronavirüs varmış' gibi yaklaşmamız gerekiyor. Kurallara uyulursa turizm alanında ciddi bir risk olmayabilir" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yurt dışından olan her girişin risk oluşturabileceğini söyledi. İlhan, risklere karşı otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' almış olması gerektiğini belirterek, "Bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanı'mız da açıklamıştı. 50 ve üzeri odaya sahip olan otellerin bu sertifikaya sahip olması gerekiyor. Gelen turistlere 30 euro karşılığında koronavirüs testi yapılabilecek. Bu testler tabii ki tanınmış sağlık kuruluşu tarafından yapılabilecek. Bu oteller il müdürlükleri ile koordinasyon halinde koronavirüs testlerinden sorumlu bir kişi belirlemeleri ve takiplerini buradan yapmaları gerekecek. Eğer gelen turistlerde koronavirüs saptanırsa, bununla ilgili gerekli tıbbi girişimler yapılacak" diye konuştu.

'DİNLENDİRİLMİŞ ODA TAHSİL EDİLMESİ GEREKİYOR'Prof. Dr. İlhan, turistlerin alması gereken tedbirleri ne kadar uygulayacakları konusunda emin olamadıklarını belirterek, "'Güvenli Turizm Belgesi'ne sahip olan otellerde, otelin girişinde ateş ölçümünden valizlerin dezenfeksiyonuna kadar odaların temizliğine dikkat edilmeli. 'Dinlendirilmiş oda' dediğimiz yani bir önceki turist odadan çıktıktan sonra bir sonraki kişinin hemen odayı kullanması değil de, en az belli bir zaman zarfında dinlendirilmiş, havalandırılmış ve dezenfeksiyon koşullarında odaların tahsil edilmesi gerekiyor. Otelin giriş aşamasından hatta uçaktan inip Türkiye'ye ayak bastıktan sonra servis ile gidilen aşamadan itibaren koronavirüsle mücadele kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.'TURİSTLERE DE UYARI YAPILMASI GEREKİYOR'Otellerin yemekhanelerinde 'açık büfe' sisteminden vazgeçilmesi ve tek tek kişilere yemek servisi yapılması gerektiğini kaydeden İlhan, şunları söyledi: "Yine turistik alanlarda bir araya yakın olarak gelme kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. 1,5 metre kuralını mutlaka burada uygulamak gerekiyor. Bir turist ailesi otele gelmişse, başka bir turist ailesi ile arasına 1,5-2 metre mesafe koyulması gerekiyor. Plajdaki şezlongların sık olmaması gerekiyor. Otellerde yapılan çeşitli aktivitelerde fiziksel mesafeye dikkat edilmesi ve hepsinde maske takılması gerekiyor. Biliyorsunuz ki, suyun içerisinde olan durumlar dışarısında otel içerisinde maske takılması gerekiyor. Hem bizim vatandaşlarımız da hem de dünyada 'koronavirüs plajda, suda bulaşmaz' gibi yanlış bir algı var. Oysa ki suda yüzerken de mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Zira 1,5-2 metre yanınızda yüzen bir kişi hem de suda daha çok öksürüp, hapşırma söz konusu olabileceğini düşündüğümüzde elbette koronavirüs bulaşı da söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra insanlar genelde güneşlenirken maske takmamayı tercih ediyor. Turistler içinde bu uyarının mutlaka yapılması gerekiyor. Hizmet veren çalışanlarında fiziksel mesafe koşullarında hizmet vermesi, maske takmasına dikkat edildiği takdirde olabildiğince güvenli bir şekilde gelen yabancı turistlerin turizmden hizmet alabileceklerini düşünüyorum."'ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERİN YETERLİ OLDUĞU GÖZÜKÜYOR'Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Almanya'nın Türkiye'nin 4 turizm şehrine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bunda bizim aldığımız önlemlerin yeterliliğinin iyi olduğu gözüküyor. Biliyorsunuz ki, Almanya İspanya ile sınırlarını tekrar kapattı çünkü İspanya'daki vaka sayısında ciddi bir artış var. Evet, bizde de artış olan illerimiz var ancak belli illerimizde bu durum söz konusu. Buna göre de Almanya'dan ya da Rusya'dan veya başka ülkelerden gelebilecek turistler, güvenle ülkemizi tercih edebilecekler. Ancak onların da mutlaka kurallara uyması gerekiyor. Burada tur acentalarına ve rehberlerine de büyük görev düşüyor. Türkiye'deki koronavirüs ile mücadele kuralları dünyadan farklı değil. Fiziksel mesafe, maske ve hijyen koşullarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde koronavirüs testi de uygulanabilir. Hatta kimi oteller kendi otellerine giriş yapılmadan önce koronavirüs testi de isteyebilirler. Bu da bir tercih olacaktır, doğru bir yaklaşım olacağının kanısındayım. Eğer ülkemize gelecek turistler koronavirüs testlerini yapıp giriş yaparlarsa, biz de ülke olarak daha rahat ederiz. Biz zaten her gelen kişiye 'koronavirüs varmış' gibi yaklaşmamız gerekiyor. Kurallara uyulursa turizm alanında ciddi bir risk olmayabilir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

Kaynak: DHA