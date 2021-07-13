Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı
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Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra eylülden itibaren vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlatarak, "Bayramda çok kalabalık olmamaya dikkat etmeliyiz.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra eylülden itibaren vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlatarak, "Bayramda çok kalabalık olmamaya dikkat etmeliyiz. Elbette büyüklerimizi ziyaret edelim; ama maskeye, mesafeye dikkat edelim" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı tatili öncesi uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, geçen yıl bayramda kurallara uyulmadığı için eylül-ekim'den itibaren artan vakalar ile karşılaştıklarını dile getirerek, "Bu dönem biraz farklı bir dönem. Bu dönem korunmayı hepimiz biliyoruz. Bayram gelirken aşımızı olarak bayrama girmeye niyet etmiş olmalıyız. En azından 1 doz aşı olursak bayramdan sonra ikinci doz sıramız gelecektir. Bayramda çok kalabalık olmamaya dikkat etmeliyiz. Elbette büyüklerimizi ziyaret edelim; ama maskeye, mesafeye dikkat edelim. Aşılarını olmayan vatandaşlar varsa onların da bayrama girmeden aşılarını olmasının doğru olacağını ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.

'EN FAZLA 2 KİŞİ GİDİLMELİ'

Prof. Dr. İlhan, kurban pazarlarında ve kesim yerlerinde koronavirüs ile mücadele kapsamında kalabalık oluşturulmaması gerektiğini söyledi. İlhan, "Kurban Bayramı'nda hem kurbanlık seçimlerinde hem de kesim yerlerinde bir kalabalık haliyle olacaktır. Kurban kesimine olabildiğince az sayıda kişi gitmekte fayda var. Bir aileden 2 kişinin gitmesi doğru olacaktır. Kurbanlık seçerken çok kalabalık oluyor, herkes bakıyor. Aslında bakıp, kararını verip gezenti yapmadan bir an önce kurbanlığını seçip dışarıya çıkmak daha doğru bir şey. Kurbanlık kesiminde de böyle. Kalabalık olmadan kurbanın kesilip, kurban etini aldıktan sonra dağıtım ve parçalamayı vatandaşların müstakil bir yerde yapması daha doğru olacaktır. Bazen görüyoruz, kurban kesilen yerlerde vatandaşlar dağıtacakları parçaları ayırmaya çalışıyor, bu da çok yoğunluğa neden oluyor. Bunun yerine olabildiğinde az kişi ile sırası gelince orada bulunmak, kapalı yerlere girmek için acele etmemek, sırası gelenlerin kesimhanelere girmesi en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

'SİGARA' UYARISI

Prof. Dr. İlhan, kurban pazarlarında geçen yıl olduğu gibi bu sene de tokalaşma çubuğu kullanılabileceğini belirterek, "Dezenfektan bulunduruluyor kurban kesim yerlerinde; ama tokalaşmak yerine yine sopa kullanılabilir. Bir de bu kalabalık yerlerde vatandaşların sigara içmemesi gerektiğini de söylemek gerekiyor. Sigara içmek maskeyi çıkarmaya sebep oluyor hem kurban satış yerlerinde hem de kurban kesim yerlerinde. Maskenin çıkmaması sağlanmalı. Kurbanlıkları vatandaşlar Türkiye'nin farklı yerlerinden getiriyor. Virüsün çok kalabalık yerleri sevdiğini düşünürsek, buralarda mutlaka maske takmaya özen gösterilmeli. Temastan, tokalaşmaktan kaçınmalı, geçen yıl olduğu gibi tokalaşma çubuğu kullanmanın doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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