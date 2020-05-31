Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var
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Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacının kalp rahatsızlığına neden olduğu iddiaasına ilişkin, "Koronavirüs ilk çıktığında kullanabileceğimiz tek ilaç hidroksiklorokindi.

Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var
31.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:10

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacının kalp rahatsızlığına neden olduğu iddiaasına ilişkin, "Koronavirüs ilk çıktığında kullanabileceğimiz tek ilaç hidroksiklorokindi. Şu anda bazı şeyleri yüzde yüz söylemek erken, izleyip görmek lazım. Biz bunun düzenlemesini yapıyoruz Bilim Kurulu'nda. Bugün, yarın yayımlanacak. ya hastanede dozunu azaltarak kullanacağız ya da alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz" dedi

Gazi Üniversitesi Rektörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, çeşitli ağrı kesici ilaçların vücudu koronavirüse karşı daha duyarlı hale getirdiği yönündeki iddiaları DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Demircan, konu hakkında ancak deneysel çalışmalar yapıldıktan sonra net bir şey söylenebileceğini belirterek, "Koronavirüsle olan tanışıklığımız 5-6 ayı buldu. Grip ilacı alanlarla almayanlarda koronavirüsün gidişini ölçecek zamanımız ve imkanımız olmadı. Kanıta dayanmayan şeyler. Deneysel çalışması yapılsın ki net bir şey söyleyelim. Bu konuda söylenenlerin kanıtı henüz yeterli değil.  Fransa'da başlarda böyle bir şey olmuştu. Fransa Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı; ama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunun böyle olmadığını ve buna yeterli kanıt bulunmadığı için buna genelleme yapmanın çok doğru olmadığını söyledi. Buna net bir şey söylemek için şuan erken ve doğru değil" dedi.

'GÜNLÜK EKG ÇEKİMLERİYLE ÖLÇTÜK'Prof. Dr. Demircan, Fransa'da, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacının hastalarda kalp rahatsızlığına neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin de değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Demircan, "Hidroksiklorokinin kalp şeridinde gördüğümüz bir mesafeyi uzatması, onun da kalpte bir ritim bozukluğu yapması, onun da daha sonra zararlarının olabilme ihtimalleri vardı. Buna bir de antibiyotik eklenince bunun potansiyel etkisi biraz daha artabilir diye önceden biliyorduk. İkisini birlikte verdiğimiz hastaların önce EKG'lerini (Elektrokardiyografi) çektik, bunları ölçtük. Türkiye'de bu yapıldı ki bunu garantiye alalım, sıkıntı olmasın. Uyguladığımız tedavilerin bir kısmını yatırarak verdik. Dolayısıyla günlük EKG çekimleriyle bu mesafeyi ölçtük. Sıkıntı olan olursa, zaman zaman olabiliyor, o tip durumlarda ilacın ya dozunu azalttık ya da kesip başka ilaçlarla değiştirdik" diye konuştu.'ALTERNATİF İLAÇLARIMIZ VAR'Prof. Dr. Demircan, koronavirüs ilk çıktığında kullanabilecek tek ilacın hidroksiklorokindi olduğuna işaret ederek, "Sıtmada uzun yıllar kullanılan bir ilaç. Şu anda bazı şeyleri yüzde yüz söylemek erken, izleyip görmek lazım. Bilim Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıyoruz. Alternatif ilaçlarımız var onları göreceğiz. Yan etki bildirimlerini toplayacağız, hem DSÖ hem de Türkiye'den. Oradaki verileri değerlendirip daha net göreceğiz bunu. Biz bunun düzenlemesini yapıyoruz Bilim Kurulu'nda. Bugün, yarın yayımlanacak. ya hastanede dozunu azaltarak kullanacağız veya alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz" ifadelerini kullandı.'ANTİKOR TARAMA TESTLERİ BAŞLIYOR'Koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklığın mümkün olup olamadığını da değerlendiren Prof. Dr. Demircan, "Bu virüsün bir farklılığı var, çözümleyemediğimiz bazı yönleri var. Antikor tarama testleri Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla başlıyor. Sağlıkçılar da olacak, riskli meslek grupları da olacak. Değişik meslek grupları planlandı. Oradan toplum bağışıklığımızı, antikor seviyemizi, immünize olma, bağışıklık kazanma durumumuzu ölçeceğiz. Belki hafif geçtiği için bağışıklık oluşturması geç oluyor olabilir o da net değil. Antikor düzeyleri ölçtükçe bunları daha net göreceğiz. Antikor çalışmasını da yapıp Türkiye'de tarama yaparsak bunu göreceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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