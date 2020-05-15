Bilim Kurulu Üyesi Demircan: 'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diyemeyiz
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Bilim Kurulu Üyesi Demircan: 'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diyemeyiz

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, D vitamini düşük olanlarda koronavirüsten kaynaklı ölüm olasılığının arttığı iddiasına ilişkin, "'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diye bir şeye kapılmayalım.

Bilim Kurulu Üyesi Demircan: 'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diyemeyiz
15.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:01

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, D vitamini düşük olanlarda koronavirüsten kaynaklı ölüm olasılığının arttığı iddiasına ilişkin, "'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diye bir şeye kapılmayalım. D vitaminine bir anda yüklenip bilinçsizce tüketmenin manası yok, bazı vitaminler vücutta birikip yan etki yapar" dedi. 

Gazi Üniversitesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, 'D vitamini' eksikliği ile koronavirüs arasındaki bağı değerlendirdi. Demircan, vücudun, dengede olabilmesi için vitaminler ve minerallere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Koronavirüs ile birlikte bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. D vitaminine bir anda yüklenip bilinçsizce tüketmenin manası yok. Bazı vitaminler vücutta birikip yan etki yapar. Bilinçsizce almayın lütfen. Kısa kollu, yüzünüz açık şekilde güneşe çıkarsanız, D vitamini ihtiyacımızın büyük kısmını oradan alabiliriz. Halen bir eksiklik varsa bu ölçülür, doktorunuzun tavsiyesiyle damla, tablet veya iğne şeklinde verilecekse ona göre hareket ederiz. Duyduğumuz bir şeyle hemen her şeye yüklenmeyelim. 'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diye bir şeye kapılmayalım. Doktor kontrolü ve önerisiyle hareket etmeli, bu günlerde de güneşe çıkarak güneş almalıyız" dedi.

'TAMAMEN ETKİSİNİ KAYBEDERSE NORMAL HAYATA YAKLAŞABİLİRİZ'Ahmet Demircan, koronavirüsün hayatın her alanında çok şeyi değiştirdiğini belirterek,"Virüs bize çok şeyi öğretti, çok şeyi değiştirdi. Bundan sonra önlemlerle normali bulacağız. Yani yeni bir normal hayat olacak. Virüsü tamamen yener, virüs etkisini kaybeder, hiç vaka çıkmazsa o zaman alıştığımız normale doğru yaklaşabiliriz. Türkiye şu anki vakalarla iyi gidiyor. İyi gidersek, sıkı gidersek yakın zamanda adım adım normale geçeceğiz. AVM'ler açıldı, bunun etkilerinde neler olacak 10 gün sonra göreceğiz. Bayram gelecek, sınavlar gelecek onların etkilerini göreceğiz. Hep hareket dalgaları olabilecek potansiyel riskler var. Bunları çok sıkı atlatırsak o zaman yakın zamanda normale dönmeyi umut ediyoruz. Pandemilerde dalgalar tekrar olabilir diye söyleniyor; ama şu an iyi gidiyoruz" ifadesini kullandı.'GÜNEŞ IŞINLARI ÇOĞALDIKÇA ETKİSİNİN AZALMASINI BEKLİYORUZ'Koronavirüsün, havaların ısınmasıyla etkisini yitireceği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Demircan, "'Yaz gelince bitecek' diye söylenmişti. 'Ekvator'un güney kısmında neden görülüyor?' diye sorular geliyor. 'Bu doğrudur' demek için çok erken. Temkinli gitmek lazım. Dünyanın her yerinde, her mevsimde görünebiliyor. '30 derece oldu virüs bitti' anlamına gelmemeli. Güneyde de olduğunu düşünürsek 'yüzde yüz keser' demek biraz soru işareti. Nem azaldıkça, güneş ışınları çoğaldıkça muhtemelen virüsün etkisi azalacak diye bekliyoruz" diye konuştu.'AVRUPA VE AMERİKA TÖKEZLEDİ'Demircan, Türkiye'nin dünyadan tıbbi malzeme alırken bütün dünyaya tıbbi malzeme gönderebilen, hediye edebilen, satabilen bir hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Virüs, ne olursa olsun kendi kendimize yeterli olmamız gerektiğini öğretti bize. Bunu tıbbi solunum cihazında gördük. Yoğun bakımlarımızın, hastanelerimizin iyi olduğunu, iyi doktorlarımız olduğunu, nasıl bu zorlukların altından kalkıldığını gördük. Avrupa ve Amerika tökezledi bu konuda. Çünkü onlar bu kadar kalabalığa alışık değiller. Ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Sağlıkçılara sadece bugün için değil, ömür boyunca şiddetin olmaması gerektiğini, saygı olması gerektiğini gördük. Türkiye hızlı hareket ettiği için, bazı ilaçları hızlı kullandığı için bu kadar ağır hastaya maruz kalmadı. Hastanelerde yatak yokluğunu çok yaşamadı" değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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