Bilim Kurulu Üyesi Covid-19 Senaryoları Hakkında Açıklama Yaptı

Son aylarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs yol açtığı ölümler ve sosyal hayatımıza vurduğu darbe ile yaşantımızı derinden etkiledi.

Son aylarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs yol açtığı ölümler ve sosyal hayatımıza vurduğu darbe ile yaşantımızı derinden etkiledi. Peki salgının ilerleyişi noktasında nasıl senaryolar mevcut? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü olası Covid-19 senaryoları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Covid-19 Senaryoları Neler Anlatıyor?

Son zamanlarda tespit edilen vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte ülkeler kontrollü hayata dönüş yolunda bir takım adımlar atmaya başladı. Nitekim gündelik yaşama dönüş yolunda bazı adımlar atılıyor olsa da bu, virüsün hayatımızdan çıkacağı anlamına gelmiyor. Bu noktada alınacak tedbirlerle birlikte virüsün yayılım hızının yavaşlatılması hedefleniyor.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, olası koronavirüs senaryolarını iyiden kötüye olacak şekilde sıraladı. Bu senaryolar iyiden kötüye olmak üzere şu şekilde:

Virüs yazın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte sona erecek.

Virüs mevsimsel bir hastalık haline gelecek ve kış aylarında görülen bir hastalık olacak.

Salgın, aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek.

Aşı bulunamayacak ve sürü bağışıklığı olana dek sürecek.

Aşı bulunmuş olsa da mutasyon geçirecek ve bağışıklıktan kurtulup yayılımına devam edecek.

Peki siz açıklanan bu senaryolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu senaryolardan hangisinin gerçekleşme ihtimali daha fazla? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.