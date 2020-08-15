Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek
15.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:02

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemi sürecinde 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılmasına karar verilen okul dönemindeki 18 milyon öğrenci için her yaş grubuna yönelik 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerektiğini belirtti. Vaka artış hızına bağlı olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim sürecinde okulların rutin olarak velilere ulaşarak, çocukta ya da çevresinde koronavirüs bulgusu olup olmadığının sorgulanabileceğine işaret etti. 

Türkiye'de 18 milyon öğrenci için Bilim Kurulu toplantısı sonrası 2020- 2021 Eğitim- Öğretim yılının başlamasına ilişkin 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılmasına, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlamasına karar verildi. Özel okullar ise 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca maske temin edilecek. Üniversiteler için ise eğitim- öğretim takvimlerinin 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlaması istendi. 

'DAHA AZ ÖĞRENCİ MODELİ OLABİLİR' Pandemi sürecinde zorlu bir süreç olan okulların açılması konusu ile ilgili büyük yaş grubundaki öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlayabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, özellikle kreşe giden küçük çocuklar için bu durumun sıkıntı oluşturabilceğini kaydetti. Hastalığın riskinin bu çocuklarda daha düşük olmasıyla birlikte özellikle evde, riskli gruba ve büyüklerine taşımaları açısından risk olacağına dikkati çeken Taşova, daha az öğrenci modelinin faydalı olacağını belirterek, şöyle konuştu:  "Her şey vaka artış hızımıza bağlı. Okulla ilgili karar, vaka artış hızı olduğu zaman zaten olayın rengi değişecek. Sadece okullar değil birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir. Ek önlem olarak daha az çocuğun okullarda olması, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra aynı zamanda daha iyi yönetilebilir olmaları açısından önemli. Çünkü böyle de bir zorunluluk var, çalışma hayatı devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde aile büyükleri çalıştığı çocukların kreşlere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha az sayıda, kontrol edilebilir düzeyde alınması gerektiğini söyleyebilirim." 'HER YAŞ GRUBUNA UYGUN COVID EĞİTİMİBütün okullar için özellikle Covid-19'dan nasıl korunabileceği yöntemiyle ilgili her yaş grubuna özel eğitim verilmesinin son derece önemli olacağının altını çizen Prof. Dr. Taşova, "Özellikle kreş ve ilkokul grubu için gerçekten öğrenmeye açıklar. 3 yaş altında maskenin sürekli takılması gibi uyum sıkıntısı olabiliyor. Ama ağaç yaş iken eğilir. Eğitim için de en uygun zaman. Daha başka sağlık durumları için de geçerli, mutlaka yaş grubuna özel eğitimler verilebilir. Görseller kullanılabilir. Bilgisayardan ya da ekrandan seyrettirilebilir. Bu dönem içerisinde çevremizde baktığımızda 3- 4 yaşlarındaki çocuklara dışarı çıkalım denildiğinde 'yok, virüs var' şeklinde algılarının son derece açık olduğunu görüyoruz" diye konuştu. 'VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?'

Yüz yüze eğitim süreci başladığı takdirde velilerin de dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu söyleyen Taşova, "Velilere tavsiyemiz; kendi ailelerinde veya kendileri ile ilgili Covid-19'a ait kuru öksürük, ateş, halsizlik koku ve tat almada sıkıntı gibi bulgular varsa o çocuğu okula getirmemeleri ve kendilerinin de bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Kendisinde ya da çevresinde bu bulgulara sahip çocuk varsa bunu da mutlaka okula bildirmeleri gerekiyor. Okullarında her gün bu sorgulamayı velilerden istemeleri gerekiyor. Bunu hatırlatmalarında yarar var. Çocuklar okuldan eve döndüklerinde ise mümkün olduğunca riskli grup ve yaşlılarla bir araya gelmemesini, geliyor ise riskli kişi ya da yaşlının maske ile torunu ya da çocuğu ile bir arada olması, el hijyenine dikkat etmesi, odayı havalandırma en temel önlemler" dedi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı 3. Sayfa
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı 3. Sayfa
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde Güncel
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka
Magazin Demet Akalın Orlando Bloom Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Oruç
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 09:08:51. #1.14#
title