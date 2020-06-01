Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı

1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girilen bu süreçte uzmanlar dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili olarak uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı
01.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:50

1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girilen bu süreçte uzmanlar dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili olarak uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve raylı sistem ulaşımlarının da normalleşmeye başladığı süreçte Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü boş koltuk uyarısı yaptı. Özlü, uçaklarda orta koltukların boş bırakılmasının yeterli bir tedbir olmayacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Hava yolu ile ulaşım ve diğer ulaşım şekillerini karşılaştıran Özlü, uçak içlerinde bulunan havalandırma sisteminde virüs tutma özelliği olduğundan dolayı diğer ulaşım araçlarına göre çok daha güvenli olduğunu belirtirken, sadece orta koltukların boş bırakılmasının güvenlik için yeterli olmayacağını ifade etti. Özlü, uçağa binen kişilerin kişisel koruyucu ekipmanlarının da düzenli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Konusunda Israrcı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ulaşım sektörünün hava yolu olduğunu buna karşılık olarak normalleşme döneminde en hızlı normale dönecek ulaşım şeklinin de hava yolu olmasının beklendiğini belirtti. Özlü, havalimanı girişlerinde, havalimanı içerisinde ve uçak içerisinde hali hazırda disipline olmuş bir yönetimin bulunduğunu ve bu yönetim şeklinin kolaylıkla koronavirüs ile ilgili disipline olabileceğini söyledi. Buna karşılık otogar ve tren garlarında çok daha karışık, dağınık bir sistemin olduğunu ifade eden Özlü, bu yerlerin koronavirüsü ile ilgili organize olmalarında çok daha büyük sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Prof. Tevfik Özlü, taşıtlarda bulunan havalandırma sisteminin koronavirüsünden korunmada çok büyük önem teşkil ettiğini belirtirken, havayolu ulaşımının bu konuda çok şanslı olduğunu ifade etti. Uçaklarda müstakil havalandırma sisteminin bulunduğunu ve havalandırma sisteminin virüs tutma özelliğine sahip olduğunu bu nedenle koronavirüsüyle mücadele döneminde en güvenli ulaşım şeklinin hava yolu olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Haber
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Çetin Oktay Ali Babacan Naci Bostancı Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Serdar Ortaç Hande Ataizi
Spor Gökhan Gönül İlhan Cavcav Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Şehit Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 17:50:27. #1.14#
title