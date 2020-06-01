Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı
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Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı

1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girilen bu süreçte uzmanlar dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili olarak uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Yaptı
01.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:50

1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girilen bu süreçte uzmanlar dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili olarak uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve raylı sistem ulaşımlarının da normalleşmeye başladığı süreçte Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü boş koltuk uyarısı yaptı. Özlü, uçaklarda orta koltukların boş bırakılmasının yeterli bir tedbir olmayacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Hava yolu ile ulaşım ve diğer ulaşım şekillerini karşılaştıran Özlü, uçak içlerinde bulunan havalandırma sisteminde virüs tutma özelliği olduğundan dolayı diğer ulaşım araçlarına göre çok daha güvenli olduğunu belirtirken, sadece orta koltukların boş bırakılmasının güvenlik için yeterli olmayacağını ifade etti. Özlü, uçağa binen kişilerin kişisel koruyucu ekipmanlarının da düzenli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Boş Koltuk Uyarısı Konusunda Israrcı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ulaşım sektörünün hava yolu olduğunu buna karşılık olarak normalleşme döneminde en hızlı normale dönecek ulaşım şeklinin de hava yolu olmasının beklendiğini belirtti. Özlü, havalimanı girişlerinde, havalimanı içerisinde ve uçak içerisinde hali hazırda disipline olmuş bir yönetimin bulunduğunu ve bu yönetim şeklinin kolaylıkla koronavirüs ile ilgili disipline olabileceğini söyledi. Buna karşılık otogar ve tren garlarında çok daha karışık, dağınık bir sistemin olduğunu ifade eden Özlü, bu yerlerin koronavirüsü ile ilgili organize olmalarında çok daha büyük sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Prof. Tevfik Özlü, taşıtlarda bulunan havalandırma sisteminin koronavirüsünden korunmada çok büyük önem teşkil ettiğini belirtirken, havayolu ulaşımının bu konuda çok şanslı olduğunu ifade etti. Uçaklarda müstakil havalandırma sisteminin bulunduğunu ve havalandırma sisteminin virüs tutma özelliğine sahip olduğunu bu nedenle koronavirüsüyle mücadele döneminde en güvenli ulaşım şeklinin hava yolu olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

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