Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: "Dün akşam sokağa çıkanların 14 gün evde kalması gerekiyor"
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Ateş Kara

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: "Dün akşam sokağa çıkanların 14 gün evde kalması gerekiyor"

- Bilim Kurulu Üyesi Kara, "Dün akşam sokağa çıkanların 14 günde evde kalması gerekiyor" "Virüsün yayılması konusunda çok ciddi bir risk oluşturdu" "Belirli bir noktada biz iyi işaretler görmeye başlamıştık, iyi gidiyorduk" Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, TGRT Haber'e bağlantı yaparak korona...

11.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:57
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: 'Dün akşam sokağa çıkanların 14 gün evde kalması gerekiyor'

- Bilim Kurulu Üyesi Kara, "Dün akşam sokağa çıkanların 14 günde evde kalması gerekiyor"

"Virüsün yayılması konusunda çok ciddi bir risk oluşturdu"

"Belirli bir noktada biz iyi işaretler görmeye başlamıştık, iyi gidiyorduk"

İSTANBUL - Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, TGRT Haber'e bağlantı yaparak korona virüsle ilgili yapılan çalışmaları anlatarak, "Dün akşam sokağa çıkan arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, hepimizin 14 günde evde kalması gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın 14 gün kendilerini evde tutmaları gerekiyor, ateşlerine bakmaları gerekiyor. Şikayetleri artıyorsa doktora gidip Cuma akşamı dışardayım demeleri gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, TGRT Haber'e bağlanarak korona virüsle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktararak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Virüsün yayılması konusunda çok ciddi bir risk oluşturdu"

TGRT bağlantısında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Bir anda ilan edilmesinin getirdiği tedirginlik için kişiler ister istemez çocuğunun bezi için veya temel ihtiyaçlar için bebeğinin sütü için dışarıya çıkmak zorunda kaldılar. Ama bunun bize getirdiği şöyle, sosyal mesafenin uyulmaması, virüs yayılımındaki o söylemeye çalıştığımız aramızdaki mesafenin 1 metreden fazla kalmasının gerekliliği, el hijyeninin gerekliliği gibi kuralları ister istemez böyle bir uyum sağlanamayınca virüsün yayılması konusunda çok ciddi bir risk oluşturdu. Bunun boyutu ne diye sorarsanız. Açıkçası şöyle söylenebilir, bugüne kadar bizim rakamların iyi gittiğini söylüyorduk ama bu çok ciddi bir anlamda hasar verecek şekilde görülüyor. Verilen emeklere özellikle de şunu söylemeliyim, bizim büyüklerimize, değer verdiklerimize ciddi bir süredir evde tutuyor, evde kalmalarını istiyorduk. Onların evde kaldıkları sürenin etkisinin bir miktar azalmasına neden olma riski var, bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor" dedi.

"Dün akşam sokağa çıkanların 14 günde evde kalması gerekiyor"

"Geçen haftasonu insanların belirli bir kesimi havanın iyi olduğu dönemde çok iyi olmadığını, havanın kötü olduğu dönemde uyumun iyi olduğunu biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Kara, "Buna önlem alacaksak, bunu açıkçası anlatmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki sosyal mesafemizi koruyalım. Bunu biz daha erken söylememiz gerekiyordu. Bu Çarşamba, Perşembe olurdu. Önümüzde Hindistan örneği var, onlar bir hafta öncesinden açıkladı. Bir gün deneme yaptı. Böyle düşünülünce, bizim burada hatamızın olduğu görülüyor. Bilim kurulu bunu kendi içerisinde özellikle halk sağlığı hocalarımızla konuşulup değerlendirilmesi gerekir ama benim kişisel önerim şöyle olacak. Biraz önce söylediğim gibi bizim büyüklerimiz bir süredir hep evlerinde tüm herkesten izole tutmaya çalıştık. Onların evlerde kalmalarını istedik. Onların büyük bir kısmı çok ciddi uydu. Onlara saygı gereği, ülkenin bu güne kadar yaptıklarını düşündüğümüzde şöyle bir önerim var. Dün akşam sokağa çıkan arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, hepimizin 14 günde evde kalması gerekiyor. Öyle veya böyle 14 gün evde kalması gerekiyor. Çünkü dün akşam itibariyle gördüklerimizi sosyal medyada, fotoğraflarda, biraz önce sizin kanalınızda veya başka yerlerde gördüklerimizin hep işareti şöyle, biz dün akşam virüsün bulaşmasına neden olmuş olabiliriz. Bu sayı büyük bir sayı da olabilir, küçük bir sayı da olabilir. Ama biz sıkı önlem olarak ne yapabiliriz. Dün akşam sokağa çıkan kişilerin kendilerini 14 gün izole tutarlarsa hem ülkenin bu güne kadar verdiği emeği, ayın şekilde devam ettirme başarısına sahip oluruz. Hem de hep pik diyorduk ya, dün akşam bu 2-3 hafta ve çok daha pik olmasına neden olabilir. Böyle bir risk oluşturabilir, onunda önüne geçmiş olabiliriz. Dün akşam sokağa çıkan bütün vatandaşlarımızın 14 gün kendilerini evde tutmaları gerekiyor, ateşlerine bakmaları gerekiyor. Şikayetleri artıyorsa doktora gidip Cuma akşamı dışardayım demeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Belirli bir nokta biz iyi işaretler görmeye başlamıştık, iyi gidiyorduk"

Dün akşam dışarıya çıkanların 14 gün kendilerini izole etmeleri gerektiğini vurgulayan Ateş Kara, "Sağlık Bakanımızın açıklamasında belirli bir nokta da biz iyi işaretler görmeye başlamıştık ve iyi gidiyorduk. Ciddi bir başarı, bizim bunu devam ettirmemiz lazım. Olumsuz tarafları hep söyleyebilir konuşabiliriz. Olumlu taraflarına bakalım. Biraz önce söylediğim gibi dün akşam dışarıya çıkan vatandaşlarımızın tamamı lütfen 14 gün evde kalalım, bu dönemi en kolay ve basit bir şekilde atlatalım. İzolasyon kurallarına uyalım. Havanın güzel olması bir bakıma bizim için avantaj, virüs için dezavantaj olacak diye düşünüyoruz. Bir bakıma dezavantaj çünkü uyumumuz azabilir diye. biz bilinçli olarak kendi uyumumuzu kendimiz devam ettirebiliriz. Dün akşam istisnaydı ben öyle düşünüyorum. Evde bebeğiniz var onun bez ihtiyacı var bunu temin etmeniz gerekiyor. veya çocuğunuz süt ihtiyacı var, bunun yönetiminin daha iyi olması gerekiyor. Dün akşam istisnai, evet Türkiye üstesinden rahatlıkla gelir, gelir ama burada şu çok önemli, bizim vatandaş olarak 14 gün içerde kalmamız gerekiyor. Bunu ayarlayalım. Bunu becerirsek, bu eksiği en aza indiririz, bu etki olur ama Türkiye bunun önlemini alıyor, onu da görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: 'Dün akşam sokağa çıkanların 14 gün evde kalması gerekiyor'

Kaynak: İHA

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