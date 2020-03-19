Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Akçay, Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, "'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için henüz yeterli kanıt yok. Bu virüs kış ayında başladı ve Çin'de de o esnada kış mevsimi vardı; fakat şu an sıcak iklimden bildirilen vakalar da var.

19.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:14
Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, "'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için henüz yeterli kanıt yok. Bu virüs kış ayında başladı ve Çin'de de o esnada kış mevsimi vardı; fakat şu an sıcak iklimden bildirilen vakalar da var. Bundan dolayı 'Bu olay iklim olayıyla ilgilidir' diye henüz cesaretle söyleyemiyoruz" dedi.

Başkent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, Covid 19 salgınının kış ayında başladığını, ancak olgu bildiren ülkeler arasında aynı zamanda sıcak iklimi olanların da olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akçay, "Bu nedenle 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için henüz yeterli kanıt yok. Bu virüs kış ayında başladı ve Çin'de de o esnada kış mevsimi vardı; fakat şu an sıcak iklimden bildirilen vakalar da var. Bundan dolayı 'Bu olay iklim olayıyla ilgilidir' diye henüz cesaretle söyleyemiyoruz" dedi.

'İLAÇ TEDAVİSİ GEREKLİ OLGULARA UYGULANIYOR'Prof. Dr. Akçay, koronavirüs hastalarına uygulanan destek tedavisine değinerek, "Çin'den ve İtalya'dan olgu örnekleri tedavi edilirken başka anti viral ilaçlar denenmiş. Bunlardan bazısı da anti HIV ilaçları ve bu yönde etkili olduğuna dair raporlarda yayımlanmış durumda. 'Sıtma ilaçları da hafif olgularda etkilidir' raporları var. Bunlara istinaden bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildi ve ilaç tedavisi de gerekli olgulara şu an uygulanır halde. Virüsün kendisine yönelik henüz özel bir ilacı üretilemedi. Ama bu tür diğer hastalıklara iyi gelen ilaçların da bu hastalıkta kullanılabileceği bildiriliyor" ifadelerini kullandı. '1 METRE MESAFE SOSYAL İZOLASYON İÇİN YETERLİ'Prof. Dr. Akçay, hastalığın yayılmaması için yakın temastan kaçınılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "1 metre mesafe sosyal izolasyon için yeterli. Çünkü solunum yolundan çıkan damlacıkların, karşısındaki insanın nefesine geçmemesi 1 metreyle sınırlı olabiliyor, havada asılı kalmıyor, yüzeylere yapışıyor. O yüzeylerin de düzenli temizlenmesi ve ellerin yıkanmasının sonucunda el aracılığıyla gözümüze ya da mukozalarımıza bulaşmayabiliyor" dedi.'HER OLGUYA TEST UYGULANMIYOR'Prof. Dr. Akçay, her olguya tarama test uygulanmadığının altını çizerek, "Her olguya tabii ki istenmiyor; çünkü kişinin öncelikle olası olgu tanımına uyması lazım. Olası olgu tanımına uyan kişilerde ancak test yapılması gerekiyor. Her vakıf üniversitesi olsun özel hastane olsun bunu yapabilir, oralarda da öğretim üyeleri çalışıyor. Ama özel laboratuvarlarda 'Ben bunu yapıyorum' diye bilgiler üretildi. Bunlar onaylanmadı. Yoksa şuanda özel hastane ya da devlet hastanesi gibi ayrım yapmaktansa doğru yapan merkezlerin bakanlık tarafından onaylanması, uygun olan bu" dedi.'İLETİŞİMSİZ OLDUĞUMUZ SAAT YOK'

Prof. Dr. Akçay, Bilim Kurulu üyeleri olarak sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Haftada en az 2 kez olmak üzere toplanıyoruz. Sayın bakanımız ve bakan yardımcılarımız bu konuda talimatları iletiyorlar, biz de takvimimizi buna göre ayarlayıp, toplanıyoruz. Şu ana kadar da telekonferansla değil; ama kendi iletişim hattımız var onun üzerinde de çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Yani iletişimsiz olduğumuz saat yok" dedi.


Kaynak: DHA

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