Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Salgında İkinci Dalga Olacak mı?
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Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Salgında İkinci Dalga Olacak mı?

Covid-19 ile mücadele noktasında alınan önlemlerle birlikte son zamanlarda ülkemizdeki aktif vaka sayısında

Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Salgında İkinci Dalga Olacak mı?
29.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:28

Covid-19 ile mücadele noktasında alınan önlemlerle birlikte son zamanlarda ülkemizdeki aktif vaka sayısında düşüş eğilimi görmeye başladık. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan salgında ikinci dalga ihtimalleri üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Salgında İkinci Dalga için Hazır mıyız?

Doç. Dr. Sema Turan yaptığı açıklamalarda ülkemizin salgınla mücadele noktasında aldığı bazı önlemleri ve şu sıralar bulunduğumuz tabloyu değerlendirdi. Turan'ın açıklamasından öne çıkan bazı ifadeler ise şu şekilde:

"Aldığımız önlemlere halkımız çok güzel bir şekilde uydu. Bu sayede de son birkaç gündür vaka sayılarımızın artış hızlarındaki sabitlik sevindirici. Bu halkımızın da gayretiyle oldu. Ne kadar çok 'evde kal' çağrılarına uyarsak o kadar bu yaşadığımız dönemden, hastalıktan kurtulma şansımız var. Geçtiğimiz dört gün sokağa çıkma kısıtlamasında halkımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyorum; fakat bu hafta içerisinde çok dikkatli olmak zorundayız."

"Eğer bu stabilitenin devam etmesini istiyorsak kurallara tam anlamıyla uymalıyız. Sokağa çıkmama kararı üzerinde devam etmeliyiz. Mümkün olduğu sürece az sürelerle ya da hiç çıkmama yönünde tavsiyelerimiz devam ediyor."

"Özellikle virüse bağlı enfeksiyonlar dünyada değişik zamanlarda karşımıza çıkmış durumlardır ve kendilerini tekrarlayabilir, mevsimsel olarak da değişkenlik gösterebilirler. Covid-19 henüz yeni tanıdığımız bir virüs ve bu virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bu olası bir ihtimal, olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz."

"Sağlık sistemi olarak biz de bunun için uğraşıyoruz. Eğer öyle bir durum olacağını düşünürsek zaten sağlık sistemimiz nasıl bu dönemde hazırsa yine o dönemde de hazır bir şekilde olacaktır. Çünkü önlemleri biz çok öncesinden planlayıp, düşünüp planlamaya başladık. O sayede aslında bu süreci diğer ülkelerden farklı geçiriyoruz. Yine ikinci bir dalga olması ihtimalinde de sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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