Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Normal Hayata Dönüş Nasıl Olacak?
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Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Normal Hayata Dönüş Nasıl Olacak?

Covid-19 ile ilgili senaryolar önümüzdeki ayın sonlarında kademeli olarak normal hayata dönüş yapabileceğimizi işaret ediyor.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Normal Hayata Dönüş Nasıl Olacak?

Covid-19 ile ilgili senaryolar önümüzdeki ayın sonlarında kademeli olarak normal hayata dönüş yapabileceğimizi işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara normal hayata dönüş süreçleri hakkında merak edilen detayları açıkladı.

Normal Hayata Dönüş Ne Zaman Olacak?

Ateş Kara yaptığı açıklama sırasında "Önümüzdeki 7 ila 10 gün içinde vaka sayılarının 3,500 - 4,000 arasında seyredeceğini tahmin ediyorum. Sonra aşağı doğru inebilir. Mayıs sonuna doğru rakamlarda büyük düşüş olursa hayat kademeli olarak normale dönecek." ifadelerini kullandı. Ateş Kara, açıklamalarının devamında pek çok kişi tarafından merak edilen sorulara da değindi.

Virüs Sıcak Havalarla Yok Olacak mı?

"Bu yeni bir virüs. Elimizdeki bilgiler yeni yeni oluşuyor. Virüsün yazın yaşayıp yaşamayacağını bize zaman gösterecek. Ama bazı bilimsel verilere bakınca değerlendirmeyi daha netleştiriyoruz. Bizim hücrelerimizde yaşayan bir virüsün 42 derecenin üzerindeki sıcaklıkla yaşaması zor. Virüsün 60 derecede bile yaşadığı iddiası bana kuşkulu geliyor. Koronavirüsün sıcakta etkisi yitirme ihtimali yüksek. Elimizdeki bazı veriler böyle olacakmış gibi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu daha da netleşecek."

Maçlar Ne Zaman Seyircili Oynanmaya Başlayacak?

"Maçlarda insanlar çok iç içe. O nedenle seyirciler o kadar kalabalık geldiğinde ne olur? Sporcular birbirleriyle yakın olduklarında ne olur? Bunlara yanıt verebilmek için salgının seyrine ve o sırada elimizde olacak verilere bakmak lazım. Belki bir ay sonra bu sorulara cevap vermek daha kolay olacaktır."

Restoranlar Açılacak mı?

"Eğer önümüzdeki dönemde de kurallara uyarsak, gevşeme olmazsa küçük küçük başlarız, belli noktalarda açılmaya. Lokantalarımız açılabilir. Ama açık alanda.. Mesafeyi arttırırız. Öyle başlarız."

Okullar Ne Zaman Açılacak?

"Okullardaki ortam, çocukların nasıl gidip geleceklerini, bir araya geldiklerindeki duruma bakarak değerlendirmek lazım. Bugünkü noktada baktığımızda okulların bir ay sonra açılmaları zor görünüyor. Ama baktık çok iyi gidiyoruz, okulların haziran ortası veya temmuzda telafi eğitim olabilir mi? Ağustosta okulların yeni dönemi açılabilir mi bakmak lazım. Okullar için kesin bir bilgi vermek şimdilik zor."

Bayram Ziyaretleri Mümkün Olacak mı?

"Bunu söyleyebilmek için ülkemizin rakamlarına bakmak lazım. Elimizde iyi işaretler var ama önümüzdeki bir iki haftayı da görelim. Bu iki haftayı da çok sıkı tutalım. Bayramda ben annemin yanında olmayı çok isterim. Ama bunu söyleyebilmek için ülkemizin biraz daha rakamlarını görmemiz lazım. Son bir haftadan sonra son bir iki haftayı da görelim. Önümüzdeki dönemi görelim, buna cevap vermek daha kolay olacaktır. Önlemler sıkı görülebilir ama ikinci dalga yaşamamamız için bu kurallara uymamız gerekiyor."

Tatil Planı Yapabilir miyiz?

"Deniz suyu virüs bulaştırmaz. Hastalık havuz suyuyla da bulaşmaz. Tatil yapılabilir ama aradaki mesafeye dikkat etmeli. Otellerin lokanta kısımlarında masaların, sandalyelerin arası açık olacak. Belki çapraz oturulacak. Daha sonra risk azalırsa, "Bir masada dört kişi oturabilir" diyebileceğiz. Ama bunu demek için elimizdeki verilere bakacağız. Tatil planı yapın ama kontrollü bir tatile gideceğinizi de aklınızdan çıkarmayın. Memlekete, köye gidildiği zaman da aynı kurallara dikkat etmeli."

Kaynak: Tamindir

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