Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Maske ile Spor Yapmak Riskli mi? Maske ile spor yapmak riskli mi? Habertürk'te Gece Raporu programına katılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof.

Maske ile spor yapmak riskli mi? Habertürk'te Gece Raporu programına katılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, spor yaparken maske takmanin risklerini anlattı.

Maske ile spor yapmak tehlikeli mi?

"Spor yaparken maske takmalı mıyız?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Kara, "O kişinin akciğerlerinde 'hava hapsi' dediğimiz bizim yani normalde havayı alıyoruz, sonra akciğerler bir lastik gibi içeri kapanarak havayı dışarı veriyorlar. Bazı kişilerde bu dışarıya verişte akciğerin bazı bölgelerinde hava hapsolabiliyor. Yani içeri hava giriyor ama dışarı çıkamıyor. Bir sonraki seferde daha fazla hava içeri giriyor. Bu kişiler akciğer anfizemi dediğimiz, akciğerde hava hapsi olan, spontan pnömotoraks dediğimiz tıp dilinde, yani akciğerin kendi kendine yırtılabildiği kişiler var. Bu kişiler bir de maske takıp da havanın önünde çıkışına biraz direnç uyguladığmız, zorladığımız zaman akciğerin kendi kendine yırtılması kolaylaşabiliyor. Özellikle bu kişilerin spor yaparken maske takmalarının riskli olacağını bilelim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunun dışında aşırı efor, kardiyo gibi sporlarda maske sizin için zorlayıcı olabileceğini hissettiğiniz anda takmamanız gerekir. Ama o zaman spor salonlarındaki mesafe çok daha fazla olmalı. Neden? Çünkü siz daha derin ve hızlı nefes alıp vereceksiniz. Siz nefes alıp verirken, benim konuşurken çıkardığımdan belki çok daha fazla damlacık çıkartacaksınız. O zaman bir şunu söyleyelim mi? Bir mesafeyi 2 metreye çıkartalım, iki siz oradan ayrıldıktan sonra mutlara oranın temizliğine dikkat edelim. Çünkü siz o sırada daha fazla çıkartabilirsiniz. Şunu biliyoruz biz açıkcası, virüsün nadir de olsa gözyaşında bulunabildiğini biliyoruz. Ama bugünkü bilgilerimiz terde olduğunu göstermedi. Ama yine de etrafta olabileceğini düşünerek temizlik kurallarına biraz daha sıkı uyulması gerekecek mi? Evet. Bunlara uymamız şartıyla spor salonlarını kullanabilir miyiz? Evet. Ama tekrar söyliyeyim mesafe daha geniş olmalı. 1 metre gibi değil 2 metre olması lazım, temizliğin daha sıkı yapılmazı lazım."

Spor salonuna gitmek riskli mi? Spor yaparken maske takmalı mıyız?#GeceRaporu'nda Erdoğan Aktaş'ın @aktaserdogan sorularını, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara @AtesAtesKara cevaplıyor. pic.twitter.com/XAPigLaPxY

— Habertürk TV - #HayatEveSığar ?? (@HaberturkTV) May 28, 2020