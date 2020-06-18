Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Halkta Önlem Yorgunluğu Başladı
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Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Halkta Önlem Yorgunluğu Başladı

Yaklaşık birkaç aydır uygulanan tedbirlerin ardından pek çoğumuz kendimizi sıkılmış ve bıkmış gibi hissediyoruz. Bu noktada

Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Halkta Önlem Yorgunluğu Başladı
18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:47

Yaklaşık birkaç aydır uygulanan tedbirlerin ardından pek çoğumuz kendimizi sıkılmış ve bıkmış gibi hissediyoruz. Bu noktada normal hayata dönüş uygulamaları ile birlikte hızlı bir gevşemenin yaşandığına da şahit olmuş durumdayız. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamalarda vatandaşlarda önlem yorgunluğu isimli bir sürecin yaşandığını vurguladı. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Önlem Yorgunluğu Nedir?

Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamalar sırasında son zamanlardaki gelişmeleri değerlendirerek bazı uyarılarda bulundu. Salgınla mücadelede ülkemizin bazı avantajlı noktalara sahip olduğuna değinen Özkan, "Avrupa'dan başka şanslarımız da var. Onların 65 yaş üstü nüfusu yüzde 20'lere yakın, biz bu anlamda yüzde 8,5'larda olduğumuz için şanslıyız. Çünkü 65 yaş nüfus hastalanma ve ölüm riski yüksek olan bir grup." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak hastanelerde yer alan yatak kapasiteleri ve yoğun bakım kapasiteleri hakkında da bazı detaylara değinen Özkan, "Türkiye şu anda sağlık sistemi açısından da güçlü bir ülke. Yatak kapasitemiz, Avrupa'da Almanya en iyidir, onlarla eş durumdayız. Yoğun bakım kapasitemizde Almanya'ya göre ikinci sıradayız; ama diğer Avrupa ülkelerinden çok çok iyiyiz. O yüzden bu salgının pikinde sağlık sistemimiz hiç zorlanmadı, bu süreci mükemmel bir şekilde atlattık." dedi.

Son zamanlarda halkın olması gerekenden çok daha fazla rahatladığına dikkat çeken Özkan, bu durumun endişe uyandırdığını ve bazı ciddi sonuçlarının olabileceğini söyledi.

"Toplum normal hayatına dönmek istiyor. Eğer tamamen normal döneme geçmek istiyorsak yeni normalin kurallarına uymamız gerekiyor. Bizim de artık şu rakamlarımızı 200'e, 300'e indirmemiz gerekiyor. Eğer indirirsek bu yazı rahat atlatırız. Onun için mesafe, maske ve el hijyenine dikkat edelim.

Örneğin Japonya genel olarak baktığınızda sağlık okuryazarlığı düzeyi kötü gibi görünmekle birlikte maske kullanma işini çok başarılı bir biçimde yapıyor. Almanya bu kurallara çok iyi uyabiliyor. Biz de genel olarak toplumu gözlemlediğimizde bunları yapmayı biliyoruz, ama yapmıyoruz.

Burada çeşitli kültürel farklılıklar, önemsememe, 'önlem yorgunluğu' dediğimiz önlem almaktan yorulma ve tükenmişliğe girme olabiliyor. Bunları yapmamak gerekiyor. Biz toplum olarak sıcak insanlarız. Tokalaşma, sarılma, öpüşme, teması seviyoruz; ama bu süreçte buna dikkat etmemiz, yapmamamız gerekiyor."

Peki siz bu ifadeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz kendinizde buna benzer bir rahatlama ya da önemsememe gibi bir durum ile karşılaştınız mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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