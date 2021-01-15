Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşılar mRNA aşısı mı?
Bilim Kurulu üyelerine yapılan koronavirüs aşıları sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu. Deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin uçlarının kısa, üyelere yapılan aşı uçlarının ise uzun olması, inaktif aşı değil de mRNA aşısı yapıldığı iddialarına yol açtı.
Türkiye genelinde kitlesel aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte, Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine de yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapıldı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Aşılama çalışmaları ülke genelinde ilgiyle takip edilirken, Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşıda kullanılan enjektör uçlarının deneme aşamasında kullanılan aşı uçlarından farklı olması dikkatlerden kaçmadı. Koronavirüs aşılarının deneme aşamasında kısa uçlu enjektör kullanırken, kitlesel aşılamanın başlamasıyla birlikte üyelere yapılan aşı uçlarının uzun olması tartışma yarattı. Enjektörlerin uçlarındaki farklılık, üyelere inaktif aşı yerine mRNA aşısı yapıldığı yönünde yorumlandı.