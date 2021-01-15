Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşılar mRNA aşısı mı?

Bilim Kurulu üyelerine yapılan koronavirüs aşıları sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu. Deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin uçlarının kısa, üyelere yapılan aşı uçlarının ise uzun olması, inaktif aşı değil de mRNA aşısı yapıldığı iddialarına yol açtı.