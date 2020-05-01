Bilim Kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı olursa
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Bilim Kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı olursa

Bilim Kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı olursa
01.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:37

Bilim Kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı olursa Sağlık Bakanı Koca'yı canlandıran öğrenci kendisine ikram edilen mercimekli bükmeyi getiren kişiyi 'Bana yaklaşma' diye uyardı Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile okul müdürlerinin de desteğini alarak, Sağlık...

Bilim Kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı olursa

Sağlık Bakanı Koca'yı canlandıran öğrenci kendisine ikram edilen mercimekli bükmeyi getiren kişiyi 'Bana yaklaşma' diye uyardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile okul müdürlerinin de desteğini alarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenleri 'Afyon Ağzı'yla mizahi açıdan canlandırdı. 10 çocuğun hazırladığı video izleyenleri gülümsetti.

Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri 'Afyon Ağzı'yla dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı canlandıran Abdulkadir Karamemiş, Afyon ağzıyla vatandaşları şöyle uyardı:

"Sevgili vatandaşlarımız bugünkü tabloya göre şunları söyleyeceğim. O sokak senin bu sokak senin diye gezip durmayın, evinizde durun. Hayat eve sığar diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. Keşkekleri evlerde yiyelim. Ağzı açıkları kendimiz ediverelim. Bayrama kadar dişinizi sıkıverin çifte bayram ediverelim, kaymaklı kadayıfları beraber yiyiverelim."

Sağlık Bakanı Koca'nın yerine geçen Karamemiş'in kendisine Afyonkarahisar'ın meşhur mercimekli bükmesini ikram eden kişiyi, 'Bana yaklaşma' diye uyarması da izleyenleri gülümsetti.

İlkokul öğrencilerinden Ramazan Biçer de yine Bilim Kurulu üyelerinden birini canlandırdı. Biçer, Afyon ağzıyla çok fazla kıpırdanmaması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu virüs denen illet hemen geçip gidiverecek. Valla hepinizi görüyorum pencereden kocaman kocaman emmiler maske falan olmadan sokağa çıkıveriyor. Azıcık evde duruverin, sokağa çıkmayın. Bu günler geçiverecek inşallah.

Bilim Kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı olursa

Kaynak: İHA

Manşet

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