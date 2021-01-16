Bilim Kurulu toplantısında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı mı?

TGRT Haber'in, Bilim Kurulu'nun 7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen toplantısını konu alan haberinde, üyelerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülen görüntülerinin kullanılması sosyal medyada gündem oldu. Toplantıda kuralların uyulmadığı iddia edilirken, kısa süre sonra haberdeki görüntülerin arşiv görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Bilim Kurulu'nun 7 Ocak 2021'de gerçekleştirdiği toplantının haberinde kullanılan görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu. TGRT Haber'in yayınladığı haberde, kurul üyelerinin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması kullanıcılar tarafından eleştirilere yol açtı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ KULLANILMIŞ

Haber görüntülerinin eleştirilerin hedefi olmasından kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı.TGRT Haber tarafından yapılan toplantı haberinde kullanılan görüntülerinin arşivden alındığı, yayınlanan görüntülerin ise 31 Ocak 2020'de gerçekleştirilen bir toplantıya ait olduğu anlaşıldı.