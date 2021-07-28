Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Koca: "Vaka sayılarının artış hızı istemesek de yükselme eğiliminde.

- Bakan Koca: "Vaka sayılarının artış hızı istemesek de yükselme eğiliminde. Bu durum birçok açıdan sorun teşkil ediyor."

"Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez."

"Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için önce kendi aşılarımızı olmamız şart. Bana bir şey olmuyor düşüncesi ile sevdiklerimizi riske atabilecek durumda değiliz."

"Şuan aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'den az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koca: 'Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz.
Koca: "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz.
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar - Haberler
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