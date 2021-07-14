Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz.

- Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir."

"Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler."

"Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır."

"Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koca: '1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. dozlarını ilk...
Koca: "1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. dozlarını ilk...
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 60 milyon dozu aştı
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar - Haberler
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