Bilim Kurulu toplantısı sonrası gelişmeler! Aşı ne zaman gelecek? Aşı zorunlu mu?

Koronavirüs vakaları sonrası merakla beklenen aşı geldi mi? Bilim Kurulu toplantısı sonrası gelişmeler! Aşı ne zaman gelecek? Aşı zorunlu mu?

Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası neler konuşuldu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası gelişmeler! Aşı ne zaman gelecek? Aşı zorunlu mu?

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya'dan gelecek aşılarını Ocak'ta ulaşacağını umut ediyoruz.

TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİ!

Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya geçildi. İlgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili şunları dile getirdi. "Önümüzdeki birkaç gün içinde aşı teslimatı yapılacak. Kademeli olarak 50 milyon doz gelecektir. Kısa dönem sonuçları etkili olarak bildirilmiştir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yerli aşımızda nisan ayında faz 3 uygulamasına geçebileceğiz." Aşının zorunlu olmayacağını, vatandaşın tercihine bırakılacağını da sözlerine ekledi.