Bilim Kurulu Toplantısı son dakika kararları nedir? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Koca açıklamaları

Bilim Kurulu Toplantısı kararları aşılama takviminin belli olmasıyla yoğunlaşılan konulardan oldu. Diğer yandan koronavirüs günlük tablosunda vaka sayısında yaşanan düşüş sonrası kısıtlama kararlarının esnetilmesi için Bilim Kurulu'nda istişare edilecek olan konular gündeme geldi. Gözler Bilim Kurulu Toplantısı açıklama yapacak olan Fahrettin Koca'da

BİLİM TOPLANTISI KARARLARI

Bilim Kurulu, çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Bugün saat 18.00'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamada bulunmadı bekleniyor. Açıklamalarda güncel olarak haberimizde yer alacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Bilim Kurulu, çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Bugün saat 18.00'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamada bulunmadı bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA

7 Ocak tarihinde geçen hafta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti;

Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız

Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Bu süreçte aşıların tedarik planına uygun şekilde peyderpey ülkemize ulaşmasını bekliyoruz. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulumuzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız.

Aşı lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere bütün hastanelerimizi de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapılmıştır. Tüm sürecin dijital olarak takip edilmesini sağlayacak uygulamalar ve risk öncelikli kurumlara ait veri tabanlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Vatandaşlarımızın randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir.

Vatandaşlarımız ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebilecektir. Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir.