Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

02.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:50
Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Koronavirüs tedbirleri dün saat 21.00 itibari ile başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısı konuları ne olacak?

Bilim Kurulu toplantısı alınan tedbirler sonrası bugün bir kez daha bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün aşı gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KONULARI NE OLACAK?

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Vicdanları yaralayan karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu
Vicdanları yaralayan karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu

İlgili Haberler

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı?
Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Mahir Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca
Magazin Beyonce Kenan Işık İrem Derici Eser Yenenler
Spor Samatta Fuat Çapa Ersun Yanal Mbaye Diagne Samet Aybaba
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:50:53. #1.14#
title