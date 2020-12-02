Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Koronavirüs tedbirleri dün saat 21.00 itibari ile başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantısı konuları ne olacak?

Bilim Kurulu toplantısı alınan tedbirler sonrası bugün bir kez daha bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün aşı gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KONULARI NE OLACAK?

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.