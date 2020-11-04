Bilim Kurulu toplantısı nedir? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak?

10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu üyeleri kim?

Bakan tarafından verilen talimat doğrultusunda alanında uzman çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyesi 26 kişi kurula davet edildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı nedir? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak?

BİLİM KURULU NEDİR?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve alanında ülkemizin en yetkin isimlerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirleniyor.

BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığını yürüttüğü 31 bilim insanın yer aldığı kurul oluşturuldu. Kurul üyeleri ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır.Kurulun üye sayısı ilk başta 26 kişiden oluşuyordu. 2009'da hazırlanan 2019'da güncellenen ve influenza pandemisi için ülke genelinde kişi, kurum ve kuruluşların hazırlık yapmaları için ortaya çıkan "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı", Bilim Kurulu üyesi olan Levent Akın, Firdevs Aktaş, Ayşegül Füsun Eyüboğlu'nun katkılarının bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından hazırlandı.[27] Kurul üyelerinden Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütüne çeşitli zamanlarda danışmanlık yaptı. Aynı zamanda DSÖ'nün Ebola yayılışını engellemek maksadıyla kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Şebnem Erdinç ile beraber "Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi" hazırladı. Kurul içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cemil Güneş, alınan kararların hukuka uygunluğunu denetlemek ve ihlal olmadığına dair araştırması maksadıyla dahil edildi. Levent Akın, Domuz gribi vakası sırasında etkin görev aldı ve Pandemi Kurulu üyeliği yaptı. Recep Öztürk ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yer aldı. Mart 2020'de kurulun üyelerinin daha sonradan arttırılmasıyla 26 olan sayısı 31 oldu. Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel üyeliğe atandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Başhekimi Ahmet Demircan da görevlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ilk kez video konferans yöntemiyle 3 Nisan'da bir araya geldi. Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı sonrası yapılan açıklamada Bilim Kurulu üyelerinden birinin COVID-19 hastalığı belirtileri gösterdiği söylendi.

6 Nisan 2020'de üyeleri arasına yedi isim daha katıldı. 31 olan üye sayısı böylece 38'e yükseldi. Yeni uzmanların katılımı ile Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre kurulun misyonu daha da genişletildi ve aynı zamanda "psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisinde" olunduğu belirtildi. 7 Nisan'da bizzat Fahrettin Koca tarafından Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada yeni bir kurulun oluşturulduğu ve isminin Toplum Bilimleri Kurulu olduğu söylendi. Yeni kurulun görevi hakkında "...süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum, aile ve bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde, bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak" dedi.

BU HAFTA BİLİM KURULU TOPLANTISI OLACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı, vakaların artışına göre düzenlenmektedir. Bu nedenle Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberimizden takip edebilirsiniz.