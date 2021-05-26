Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, ne zaman bitecek?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin, koronavirüs salgınının gidişatını nasıl etkilediği ve bundan sonraki süreçte neler olacağı vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Kademeli normalleşme kararlarının alındığı kabine toplantısının ardından gözler bilim kuruluna çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu kararları neler olacak?