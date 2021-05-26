Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, ne zaman bitecek?
29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin, koronavirüs salgınının gidişatını nasıl etkilediği ve bundan sonraki süreçte neler olacağı vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Kademeli normalleşme kararlarının alındığı kabine toplantısının ardından gözler bilim kuruluna çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu kararları neler olacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı video konferans yöntemi ile olacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de açıklama yapacak.
SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
25 Mayıs'ta yapılan test sayısı 223 bin 104. 9.375 vaka görüldü. Hasta sayısı 693, vefat sayısı ise 175. İyileşen sayısı ise 11 bin 192.
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Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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