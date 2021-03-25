Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Mart bugün Bilim Kurulu Toplantısı var mı?

Her hafta düzenli şekilde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak merak edildi. Peki bugün 25 Mart Perşembe Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı? Bu Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi konular ele alınacak? Detaylar haberimizde.

Bugün Bilim Kurulu Toplantısı var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri ve vaka sayılarının da ele alınacağı Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bugün toplantı olacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 25 Mart Perşembe (bugün) saat 16:00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının ana gündemini, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

25 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim Kurulu Toplantı'sı henüz tamamlanmadı, devam ediyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapacak. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

25 MART BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana konusunu, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.