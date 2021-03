Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 22 Mart bugün Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı?

Her hafta düzenli şekilde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak merak edildi. Peki bugün 22 Mart Pazartesi Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı? Bu Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi konular ele alınacak? Detaylar haberimizde.

Bilim Kurulu toplantısı her hafta yapılmaktadır. En son 17 Mart tarihinde yapılmıştı. Bu hafta ise Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak henüz tarihi belli olmadı.

EN SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.

17 MART BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

RESTORAN VE KAFELERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı, Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye çıktı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.