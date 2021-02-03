Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantı başladı mı, ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları, sonuçlar açıklandı mı?
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantı başladı mı, ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları, sonuçlar açıklandı mı?

03.02.2021 18:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:05
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantı başladı mı, ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları, sonuçlar açıklandı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı son dakika kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Geçtiğimiz haftalarda kritik toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılar ve kritik görevdeki kişilerden başlanarak aşılamanın yapılacağını bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, başladı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 3 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 3 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

3 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantı başladı mı, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu toplantı kararları, sonuçları açıklandı mı?

GÜNDEMDE AŞILAMA VE MUTASYONLU VİRÜS VAR

17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak. Toplantıda 13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı. 65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞILMASI DA GÜNDEMDE

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak. Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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