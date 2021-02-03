Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantı başladı mı, ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları, sonuçlar açıklandı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı son dakika kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Geçtiğimiz haftalarda kritik toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılar ve kritik görevdeki kişilerden başlanarak aşılamanın yapılacağını bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, başladı mı?