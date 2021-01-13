Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Covid-19 salgınıyla ilgili önemli kararların verildiği Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılıyor. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı? Toplantının gündemi aşı mı olacak?