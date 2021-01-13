Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Covid-19 salgınıyla ilgili önemli kararların verildiği Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılıyor. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı? Toplantının gündemi aşı mı olacak?
13 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde Bilim Kurulu toplantısı olacak mı çok merak ediliyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı konusu ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu saat 18:00'de aşı gündemiyle toplanacak. Detaylar haberimizde.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?
Bilim Kurulu toplantısı bugün Fahrettin Koca başkanlığında 13 Ocak Çarşamba günü saat 18:00'da yapılacak. Toplantının gündemi ise aşı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu saat 18:00'de aşı gündemiyle toplanacak.
13 OCAK ÇARŞAMBA BİLİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ NE OLACAK?
Bilim Kurulu aşılamayı görüşmek üzere saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Gündemin birinci sırasında koronavirüs aşısı olacak. Bakan Koca'nın toplantı sonrası yazılı açıklama yapması bekleniyor.
KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVU SİSTEMİ ERİŞİME AÇILDI
Öte yandan, koronavirüs aşısının randevu sistemi MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi) üzerinden alınmaya başlandı. Hastalar e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler.
İLK AŞAMADA ÖNCELİKLİ GRUPLAR AŞILANACAK
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.