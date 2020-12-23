Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek? Toplantı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı açıklamaları ne zaman yapılacak?

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış hali tedirginlik yaratırken, gözler bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Peki, bugün Bilim Kurulu Toplantısı kaçta başlıyor, kaçta bitecek? Bilim Kurulu toplantısı açıklamaları ne zaman yapılacak?

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeleri çeşitli önlemler almaya iten koronavirüsün mutasyona uğramış türü insanları tedirgin ederken, tedbir olarak İngiltere ve bazı ülkelere uçuşlar askıya alınmıştı. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tartışma konusu olurken, gözler bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN KAÇTA BAŞLIYOR? TOPLANTI ERTELENDİ Mİ?

Vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra toplantıdan çıkacak olan kararları merakla bekledi ancak toplantının iptal edildiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmeye göre Bilim Kurulu toplantısı yarın saat 17:00'ye ertelendi.

Öte yandan yarına ertelenecek toplantının ana gündem maddelerinden biri yine koronavirüsün mutasyona uğramış hali olacak. Ayrıca ülkemizdeki son durum ve aşı planlamalarıyla ilgili konular da ele alınacak.