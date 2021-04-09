Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Bilim Kurulu toplantısı hangi gün? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için bir araya geliyor. Ramazanda tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak?

Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ve illerdeki mutasyon virüsün yayılmasının ardından gözler önemli kararların görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ramazan tedbirlerine ilişkin toplanması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar milyonlar tarafından merak ediliyor.Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında ramazan tedbirlerine ilişkin bir araya gelecek. Toplantının dün 16.00'da başlaması bekleniyordu ancak ertelendi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz ise toplantının pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.