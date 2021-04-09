Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Bilim Kurulu toplantısı hangi gün? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için bir araya geliyor. Ramazanda tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak?

Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri

Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ve illerdeki mutasyon virüsün yayılmasının ardından gözler önemli kararların görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ramazan tedbirlerine ilişkin toplanması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar milyonlar tarafından merak ediliyor.Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında ramazan tedbirlerine ilişkin bir araya gelecek. Toplantının dün 16.00'da başlaması bekleniyordu ancak ertelendi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz ise toplantının pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:14:38. #1.15#
title