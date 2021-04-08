Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için bir araya geliyor. Ramazanda tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ve illerdeki mutasyon virüsün yayılmasının ardından gözler önemli kararların görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ramazan tedbirlerine ilişkin toplanması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar milyonlar tarafından merak ediliyor.Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında ramazan tedbirlerine ilişkin bir araya gelecek. Toplantının 16.00'da başlaması bekleniyor.

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

8 Nisan tarihinde ise yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen toplantıdan sonra açıklama yapılması bekleniyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Ajda Pekkan Dilan Çıtak Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:14:57. #1.14#
title