Bilim Kurulu toplantısı ne zaman olacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için bir araya geliyor. Ramazanda tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?