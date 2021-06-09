Bilim kurulu toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman olacak?

En son yapılan kabine toplantısından sonra yeni normalleşme sürecine geçildi. Toplantının ardından 10 gün geçti ve milyonlar yapılacak yeni toplantıyı bekliyor. Herkesin merak ettiği yeni kararlar yapılacak olan bilim kurulu ve kabine toplantısı sonrası belli olacak. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milyonlar, yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Yeni normalleşme sürecinden sonra tam normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği, yeni alınacak kararlar en çok merak edilen konular arasında. Bilim kurulu ve kabine toplantısından sonra masaya yatırılacak bu meselelerin neticesi belli olacak. Peki, Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

En son yapılan kabine toplantısının ardından 10 gün geçti. Şimdi ise gözler yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağında. Genelde iki haftada bir yapılan kabine toplantıları NATO zirvesi nedeniyle öne alındı. Önümüzdeki kabine toplantısı 10 Haziran Perşembe (yarın) toplanacak.