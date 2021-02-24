Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta bilim kurulu toplantısı var mı? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararların açıklanması için yapılan olağan toplantı hakkında Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında tüm gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Bu hafta bilim kurulu toplantısı var mı? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Bilim Kurulu toplantısı heyecan ve merak içerisinde bekleniyor. Son olarak kısıtlamaların kademe kademe gevşetilebileceği açıklanmıştı. Kısıtlamalarla ilgili yeni gelişmeleri merak edenler "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta bilim kurulu toplantısı var mı? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.

Normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıların, Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısıyla beraber belli olması beklenirken, Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıklamıştı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI

İl AdıSayı

Adana42,86

Adıyaman120,64

Afyon31,62

Ağrı19,61

Aksaray108,27

Amasya90,31

Ankara35,39

Antalya78,92

Ardahan88,39

Artvin75,52

Aydın37,71

Balıkesir92,40

Bartın31,16

Batman8,71

Bayburt21,98

Bilecik45,72

Bingöl18,45

Bitlis15,10

Bolu75,60

Burdur93,23

Bursa39,14

Çanakkale43,76

Çankırı26,50

Çorum41,31

Denizli31,51

Diyarbakır18,00

Düzce48,78

Edirne75,29

Elazığ44,22

Erzincan34,13

Erzurum50,90

Eskişehir35,55

Gaziantep35,08

Giresun217,51

Gümüşhane88,21

Hakkari3,21

Hatay45,50

Iğdır10,43

Isparta29,53

İstanbul68,23

İzmir42,67

Kahramanmaraş 35,35

Karabük16,83

Karaman105,92

Kars18,60

Kastamonu21,79

Kayseri74,08

Kırıkkale47,36

Kırklareli71,05

Kırşehir30,86

Kilis48,32

Kocaeli92,53

Konya101,95

Kütahya57,74

Malatya44,28

Manisa36,74

Mardin12,52

Mersin87,87

Muğla49,66

Muş8,51

Nevşehir50,83

Niğde57,45

Ordu228,40

Osmaniye134,90

Rize200,08

Sakarya103,01

Samsun202,94

Siirt20,54

Sinop83,62

Sivas38,37

Şanlıurfa20,42

Şırnak3,91

Tekirdağ74,65

Tokat149,20

Trabzon207,54

Tunceli29,96

Uşak17,32

Van13,92

Yalova74,62

Yozgat37,70

Zonguldak54,30