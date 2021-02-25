Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bugün 25 Şubat Bilim kurulu toplantısı var mı, saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?

Bilim Kurulu toplantısı başladı mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün 25 Şubat Perşembe Bilim Kurulu toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Toplantı kararları açıklandı mı? Bilim kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde.

1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Toplantıda Karadeniz'de artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Bakan Koca, kritik toplantı sonrası basının karşısına geçecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 25 Şubat Perşembe saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda Karadeniz'de artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Toplantı sonrasında kararlar açıklanacak.

25 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı devam ediyor. Toplantı sonrası Bakan Koca, basın açıklaması yapacak. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor, 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

İL İL 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

1 MART VE SONRASI KONUŞULACAK

Tüm gelişmelerin ele alınacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında öncelik, 1 Mart ile başlayacak "Yerinde Karar" dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.

KARADENİZ AYRICA ELE ALINACAK

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği de belirtiliyor. Vaka artışının en fazla olduğu ilk 5 şehrin Karadeniz'de olması nedeniyle bu şehirlerde 15 gün tam kapanma dahil bir dizi önlem alınabileceği de tahminler arasında.