Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bu hafta Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Koronavirüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan Bilim Kurulu'nun son toplantısının ardından vakalar ve yayılma oranı değerlendirilmişti. Bunun ardından Bilim Kurulu toplantısına dair detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Uzun süredi toplanması beklenen Bilim Kurulu hakkında Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Koronavirüs salgınına dair detayların değerlendirildiği ve bilgi fikir alışverişi yapılan Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aktarılıyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine Toplantısı'na yön verecek. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte, kritik toplantıya dair ayrıntılar.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kritik Bilim Kurulu Toplantısı en son geçen hafta 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleşmişti. Bilim Kurulu genellikle çarşamba ya da perşembe günü toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30'da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

AŞILAMA VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Kısıtlamaların gidişatı da toplantıda değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında saat 18.30'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son15 Haziran'da son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.