Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

23.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:04
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararların açıklanması için yapılan olağan toplantı hakkında Bilim kurulu ne zaman toplanıyor? Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında tüm gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı heyecan ve merak içerisinde bekleniyor. Son olarak kısıtlamaların kademe kademe gevşetilebileceği açıklanmıştı. Kısıtlamalarla ilgili yeni gelişmeleri merak edenler "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?" Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.

Normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıların, Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısıyla beraber belli olması beklenirken, Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıklamıştı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI

İl AdıSayı
Adana 42,86
Adıyaman 120,64
Afyon 31,62
Ağrı 19,61
Aksaray 108,27
Amasya 90,31
Ankara 35,39
Antalya 78,92
Ardahan 88,39
Artvin 75,52
Aydın 37,71
Balıkesir 92,40
Bartın 31,16
Batman 8,71
Bayburt 21,98
Bilecik 45,72
Bingöl 18,45
Bitlis 15,10
Bolu 75,60
Burdur 93,23
Bursa 39,14
Çanakkale 43,76
Çankırı 26,50
Çorum 41,31
Denizli 31,51
Diyarbakır 18,00
Düzce 48,78
Edirne 75,29
Elazığ 44,22
Erzincan 34,13
Erzurum 50,90
Eskişehir 35,55
Gaziantep 35,08
Giresun 217,51
Gümüşhane 88,21
Hakkari 3,21
Hatay 45,50
Iğdır 10,43
Isparta 29,53
İstanbul 68,23
İzmir 42,67
Kahramanmaraş 35,35
Karabük 16,83
Karaman 105,92
Kars 18,60
Kastamonu 21,79
Kayseri 74,08
Kırıkkale 47,36
Kırklareli 71,05
Kırşehir 30,86
Kilis 48,32
Kocaeli 92,53
Konya 101,95
Kütahya 57,74
Malatya 44,28
Manisa 36,74
Mardin 12,52
Mersin 87,87
Muğla 49,66
Muş 8,51
Nevşehir 50,83
Niğde 57,45
Ordu 228,40
Osmaniye 134,90
Rize 200,08
Sakarya 103,01
Samsun 202,94
Siirt 20,54
Sinop 83,62
Sivas 38,37
Şanlıurfa 20,42
Şırnak 3,91
Tekirdağ 74,65
Tokat 149,20
Trabzon 207,54
Tunceli 29,96
Uşak 17,32
Van 13,92
Yalova 74,62
Yozgat 37,70
Zonguldak 54,30
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