Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler?

10.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:51
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler? Bilim Kurulu'nda açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler? Bilim Kurulu'nda açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELER?

Bilim Kurulu Toplantısında ele alınan konular şöyle olacak: Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler gelecek mi?

Yerinde karar dönemi kapsamında, düşük ve orta riskli illerde esnetilen önlemlerin salgının seyri üzerindeki ilk etkileri de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Birçok ilde de vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu kapsamda risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER OLACAK?

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni önlemlerin ve tedbirlerin ele alınması söz konusu olabilir. Detaylar yazılı açıklama geldikten sonra yapılacaktır. Haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Salih Ayhan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:53:08. #1.15#
title