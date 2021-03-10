Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler? Bilim Kurulu'nda açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı alınan yeni önlemler neler? Bilim Kurulu'nda açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELER?

Bilim Kurulu Toplantısında ele alınan konular şöyle olacak: Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler gelecek mi?

Yerinde karar dönemi kapsamında, düşük ve orta riskli illerde esnetilen önlemlerin salgının seyri üzerindeki ilk etkileri de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Birçok ilde de vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu kapsamda risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER OLACAK?

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni önlemlerin ve tedbirlerin ele alınması söz konusu olabilir. Detaylar yazılı açıklama geldikten sonra yapılacaktır. Haberimizden takip edebilirsiniz.