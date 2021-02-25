Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? Bilim Kurulu toplantısı kararları!
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? Bilim Kurulu toplantısı kararları!

25.02.2021 09:48 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:52
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? Bilim Kurulu toplantısı kararları!

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı sık sık merak ediliyor. Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağını merak eden vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? sorularının yanıtlarını arıyor.

Bilim kurulu toplantısı ne zaman? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli kararların alındığı Kabine toplantısı belirli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları ile ilgili sunum yaptığı Kabine toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının içeriğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak sorusu için gözler Kabine Toplantısı'nda...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Mart ayında başlayacak olan Normalleşme öncesinde vatandaşların gözü bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Mutasyonlu virüs tedirginliğe neden olurken öte yandan 1 Mart itibarıyla illerde vakalar da göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması gelmişti. Bu noktada kısıtlamaların ilk olarak kaldırılacağı o iller gibi detayların Bakan Koca başkanlığındaki toplantıyla beraber belli olması bekleniyor.

Bilim Kurulu bugün 17:00'de toplanacak. Toplantı sonrasında ise Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI

1 Mart'ta yasakların bitmesini bekleyen vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısına gözlerini çevirdi. Bugün yapılacak toplantı sonrası yeni kararlar belli olacak.

KAFELER VE RESTORANLAR MART'TA AÇILACAK MI?

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

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