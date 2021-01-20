Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı konuları neler?
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı konuları neler?

20.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:21
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı konuları neler?

Koronavirü svaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası kısıtlamalar esnetilecek mi? Vatandaşların merakla beklediği soruların cevabı bugün Bilim Kurulu toplantısında. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı konuları neler?

Bilim Kurulu toplantısının bugün olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı konuları neler?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

20 Ocak 2021 tarihinde, saat 17.00'da Kabine Toplantısı olacak. Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan aşılama ve kısıtlamalarla ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KONULARI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son koronavirüs verileri değerlendirilecek, kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması görüşülecek.

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