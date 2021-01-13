Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplandı mı? Koronavirüs Bilim Toplantısı Aşı kararları!

Koronavirüs konulu Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplandı mı? soruları şu an cevap buluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı ve aşı takvimi gündemde olan toplantı bugün toplanacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nın konusu Aşı olacak!

Türkiye'nün gündemindeki konu Aşı! Türk halkı aşı takvimini merak ediyor. Çinli SinoVac firmasının ürettiği ve Türkiye'ye getirildiği duyurulan 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında yapıldı. Bugün Koronavirüs konulu aşı ve aşı takviminı görüşmek üzere Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak! Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplandı mı? Koronavirüs Bilim Toplantısı Aşı kararları!

BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI MI? AŞI KARARLARI!

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde Koronavirüs aşısı ve aşı takvimi var. Çin menşeili SinoVac firmasının ürettiği Koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi. 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarınca yapıldı.

En son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe ve Cuma günü Koronavirüs aşısı uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından Türkiye'de aşılama başlayacak.

Bugün, Koronavirüs Bilim Kurulu aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu toplantısı saat 18:00'de başlayacak. Bilim Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.