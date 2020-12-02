Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?

02.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:47
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Koronavirüs salgını kapsamında görüşmelerini sürdürüyor. Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs aşısı ve virüsün seyri hakkında Bilim Kurulu ile görüşecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplantı yapacak? Haberimizde..

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son zamanlardaki en büyük gündemi hiç kuşkusuz "Koronavirüs Aşısı". Aşının bulunması ve Türkiye'de uygulanmaya başlaması ile ilgili görüşmeler sürüyor. Son yapılan bilgilendirmeye göre Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu ile görüşecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'ndan gelen son habere göre bugün saat 17:00'da Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak. Koronavirüs aşısının gündeme geleceği bu toplantı Fahrettin Koca öncülüğünde video konferans şeklinde gerçekleşecek. Toplantının ana konusu her ne kadar aşı olsa da, toplantıda Koronavirüsün ülkemizdeki seyri, dünyadaki seyri, alınan önlemler, tedavi çalışmaları ve gelişmeler de konuşulacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ: KORONAVİRÜS AŞISI

Son zamanlarda Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Koronavirüs kapsamında "Aşı" var. Önümüzdeki ay Sağlık Çalışanları öncelikli olmak üzere yapılmaya başlanacağı konuşulan aşı hakkında detaylı bilgiler bugün Bilim Kurulu'nda konuşulacak!

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