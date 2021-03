Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 25 Mart Toplantı saat kaçta? Bilim Kurulu açıklamaları ne zaman?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?Her hafta düzenli şekilde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak merak edildi. Peki bugün 25 Mart Pazartesi Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı? Bu Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi konular ele alınacak? 25 Mart Toplantı saat kaçta? Bilim Kurulu açıklamaları ne zaman? Detaylar haberimizde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı her hafta yapılmaktadır. En son 17 Mart tarihinde yapılmıştı. Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:00'da gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

EN SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.

17 MART BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

RESTORAN VE KAFELERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53'den 598.97'ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti.Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251.12, Ankara'da 107.99, İzmir'de 111.41 oldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI



Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri ve en çok azalan illeri Bakan Koca açıkladı. Baka Koca vaka sayısı azalan illeri şöyle sıraladı: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur.