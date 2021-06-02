Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Haziran Bilim Kurulu toplantısı kararları neler?

Kabine sonrası ilk Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Haziran Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Soruları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıdan sonra ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman,, Bakan Koca ne zaman açıklamaları nedir?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Bakan Koca'nın açıklamaları merakla bekleniyor. Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BİLİM KURULU NE ZAMAN?

Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Corona virüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.

BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18:00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

ÖNCEKİ BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 16:30'da yapıldı ve Bakan Fahrettin Koca 18:15'de açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

''Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor.

Mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Ortada bir gerçek var o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile ilgili de sizleri bilgilendirmek isterim. Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz sinovac ile, 90 milyon doz Biontech ile ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır.''