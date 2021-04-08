Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu açıklamaları
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Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu açıklamaları

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Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Ramazan ayı öncesi bugün son kez toplanacak. Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Bilim Kurulu toplantısından Ramazan'da tam kapanma kararı çıkacak mı? Toplantıda Ramazan ayı önlemleri konuşulacak. İşte Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarının ara başlıkları

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Bilim Kurulu toplantısı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün canlı yayında Ramazan ayı için kapanma sinyali vermişti. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

BİLİM KURULU KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilim Kurulu toplantısı kararları, bilim kurulu toplantısının ardından haberimizde yer alacak.

Son olarak 31 Mart tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyonlu virüslerle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştu. Genellikle Çarşamba ya da Perşembe günü toplanan Bilim Kurulu 8 Nisan Perşembe bugün toplanacak.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA VAR MI?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 55 bine yakın vaka tespit edilirken 276 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayılarındaki tırmanışın ardından milyonların gözü Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında kapanmanın sinyalini verirken, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Milyonların gözü Ramazan ayında çıkabilecek bir tam kapanma kararına çevrildi. Vaka ve ölüm sayılarının artması sonrası yeni tedbirlerin de gelebileceği konuşuluyor. Bakan Koca kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan tedbirleri açıklayacak.

Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının rekor üstüne rekor kırması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?

81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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