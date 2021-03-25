Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Pandemi kısıtlamaları Mart ayının başında esnetilmiş ve bazı illerde Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bugünlerde ise vaka sayıları yeniden artışa geçti ve yeni kararlar merak edildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?