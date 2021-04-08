Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 8 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanması bekleniyor. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bilim Kurulu tüm kararlar neler? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı? 8 Nisan koronavirüs bilim kurulu toplantısı kararları nelerdir?

Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir merak ediliyor. Fahrettin Koca'nın açıklamaları nedir? 8 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 8 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00'de video konferans yöntemiyle toplanmıştı. Aynı şekilde bugün de saat 16:00 'da toplantının başlaması bekleniyor.

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar milyonlar tarafından merak ediliyor. Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında ramazan tedbirlerine ilişkin bir araya gelecek. Toplantının 16.00'da başlaması bekleniyor.

8 NİSAN PERŞEMBE BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim Kurulu Toplantı'sı henüz tamamlanmadı, devam ediyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

8 NİSAN PERŞEMBE BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE EK TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR"

Bilim Kurulu'nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak" dedi.