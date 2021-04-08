Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?
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Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

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Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılması bekleniyordu. Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin ele alınacağı ve bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı hakkında açıklama yapıldı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ramazan ayı öncesi bugün son kez yapılacak toplantısı hakkında yeni karar alındı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? İşte, detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin ele alınacağı ve bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Kurul'un 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor. Ertelemeye geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan görev değişiminin neden olduğu belirtiliyor.

RAMAZAN'DA YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Bilim Kurulu'nun gelecek toplantısında koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayılarına bağlı olarak yeni tedbir tavsiyelerinin alınması bekleniyor.

ERDOĞAN KAPANMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün canlı yayında Ramazan ayı için kapanma sinyali vermişti. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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