Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılması bekleniyordu. Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin ele alınacağı ve bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı hakkında açıklama yapıldı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?