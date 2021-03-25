Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplanntısı kararları neler?
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Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplanntısı kararları neler?

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Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplanntısı kararları neler?

Artan vakalar sonrası toplanan Bilim Kurulu kararları merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu toplantısı yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Bugün toplanan Bilim Kurulu sonrası ne kararlar alındı? Artan vakalar sonrası toplanan Bilim Kurulu kararları merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu toplantısı yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

BİLİM KURULU KURULU KARALARI NELER?

Devam eden Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak. 30 bine dayanan günlük vaka sayısı ardından endişeler artarken, toplantıdan normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği konuşuluyor.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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