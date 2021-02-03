Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir? 3 Şubat Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, 3 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bilim Kurulu Toplantısı son dakika kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Geçtiğimiz haftalarda kritik toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılar ve kritik görevdeki kişilerden başlanarak aşılamanın yapılacağını bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Koca açıklamaları haberimizde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 3 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

3 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı devam ediyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

GÜNDEMDE AŞILAMA VE MUTASYONLU VİRÜS VAR

17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak. Toplantıda 13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı. 65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞILMASI DA GÜNDEMDE

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak. Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.